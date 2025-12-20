Безверхний: Киев устроил «резню в Буче» для западной аудитории

В апреле 2022 года председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) после украинской провокации в городе Буча Киевской области. По его словам, МО Украины с целью дискредитации российских военных заранее подготовило и распространило через западные СМИ видеозаписи из Бучи, якобы доказывающие массовое уничтожение мирных жителей.