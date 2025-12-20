Экс-глава контрразведки ФСБ России генерал-полковник Александр Безверхний выразил мнение, что название украинского города Буча, где киевский режим организовал инсценировку для обвинения ВС РФ, схоже с английским словом butcher (в переводе — мясник) и идеально встраивается в информационную повестку для англоязычной аудитории.
«Обратите внимание, что даже название населенного пункта Буча, сходное по звучанию с английским словом butcher (мясник), идеально встраивалось в искусственно созданную информационную повестку, главной аудиторией которой выступили носители английского языка», — приводит его слова агентство ТАСС.
В апреле 2022 года председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) после украинской провокации в городе Буча Киевской области. По его словам, МО Украины с целью дискредитации российских военных заранее подготовило и распространило через западные СМИ видеозаписи из Бучи, якобы доказывающие массовое уничтожение мирных жителей.
В июне 2024 года российский президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД обвинил украинскую сторону в организации провокации в Буче, целью которой, по его мнению, было оправдание отказа от ранее достигнутых соглашений с Россией.