Учёные обнаружили загадочный всплеск энергии при сближении с Землёй кометы ATLAS

3I/ATLAS — межзвёздный объект, обнаруженный в ходе обзора неба. Во второй половине следующего года он покинет область наблюдений за орбитой Юпитера и станет недоступен для земных инструментов. Ранее телескоп Hubble предоставил точные данные о движении межзвёздной кометы 3I/ATLAS, которую некоторые учёные считают «кораблём пришельцев». Также стало известно, что межзвёздный объект прошёл точку максимального сближения с Землёй утром — примерно в 07:16 по московскому времени 19 декабря.