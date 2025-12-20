Ричмонд
Учёные обнаружили загадочный всплеск энергии при сближении с Землёй кометы ATLAS

Учёные зафиксировали необычный всплеск энергии в момент максимального сближения с Землёй кометы 3I/ATLAS. Как сообщили в соцсетях, в резонансах Шумана появился сигнал частотой 25 Гц, который длился около 15 минут.

Источник: Life.ru

«Во время наблюдения 3I/ATLAS на Земле обнаружен странный всплеск энергии», — отмечают астрономы.

Сигнал зафиксировали за 3 часа 20 минут до максимального сближения кометы с планетой. Специалисты изучают связь явлений.

3I/ATLAS — межзвёздный объект, обнаруженный в ходе обзора неба. Во второй половине следующего года он покинет область наблюдений за орбитой Юпитера и станет недоступен для земных инструментов. Ранее телескоп Hubble предоставил точные данные о движении межзвёздной кометы 3I/ATLAS, которую некоторые учёные считают «кораблём пришельцев». Также стало известно, что межзвёздный объект прошёл точку максимального сближения с Землёй утром — примерно в 07:16 по московскому времени 19 декабря.

