PTI: Семь слонов погибли при столкновении с пассажирским поездом в Индии

В штате Ассам на востоке Индии пассажирский поезд Rajdhani Express, который следовал по маршруту Сайранг — Нью-Дели врезался в стадо слонов, в результате инцидента погибли семь животных. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщили в пресс-службе местного лесничества.
В результате произошедшего пять вагонов и локомотив поезда сошли с рельсов.
— Однако пострадавших среди пассажиров нет, — сообщили в администрации Северо-Восточной пограничной железной дороги.
Поезда, которые должны были пройти через пострадавший участок железной дороги, перенаправили по другому пути. Сейчас идут восстановительные работы.
Каждый год в Индии из-за аварий на железной дороге погибают до 20 слонов. Для борьбы с этой проблемой в стране внедрили систему, которая фиксирует перемещения крупных животных рядом с путями и передает информацию диспетчеру или машинисту через специальное приложение, передает местное агентство PTI.
