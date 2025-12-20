PTI: Семь слонов погибли при столкновении с пассажирским поездом в Индии

Каждый год в Индии из-за аварий на железной дороге погибают до 20 слонов. Для борьбы с этой проблемой в стране внедрили систему, которая фиксирует перемещения крупных животных рядом с путями и передает информацию диспетчеру или машинисту через специальное приложение, передает местное агентство PTI.