Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Volvo подает заявку на регистрацию трех товарных знаков в РФ

Шведский автоконцерн подал 17 декабря заявку на регистрацию в России трех товарных знаков.

Источник: Аргументы и факты

Покинувший в 2022 году российский рынок шведский автоконцерн Volvo подал заявку на регистрацию в РФ трех товарных знаков, следует из базы Роспатента.

Соответствующие заявки подали в ведомство 17 декабря 2025 года из Швеции. При этом были направлены документы сразу на три обозначения — два с названием Volvo и один под брендом Volvo Penta.

Товарные знаки, под которыми шведский автоконцерн выпускает автомобили, подаются по трем классам международной классификации товаров и услуг. В них входят грузовые и пассажирские авто, фургоны и автобусы, станки, двигатели, услуги по ремонту и техническому обслуживанию.

Ранее сообщалось, что ушедшая из РФ южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в России товарный знак. Компания сможет проектировать и продавать в стране комплектующие для автомобилей, технические масла и электронные системы управления.