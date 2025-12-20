Volvo подает заявку на регистрацию трех товарных знаков в РФ

Покинувший в 2022 году российский рынок шведский автоконцерн Volvo подал заявку на регистрацию в РФ трех товарных знаков, следует из базы Роспатента.
Соответствующие заявки подали в ведомство 17 декабря 2025 года из Швеции. При этом были направлены документы сразу на три обозначения — два с названием Volvo и один под брендом Volvo Penta.
Товарные знаки, под которыми шведский автоконцерн выпускает автомобили, подаются по трем классам международной классификации товаров и услуг. В них входят грузовые и пассажирские авто, фургоны и автобусы, станки, двигатели, услуги по ремонту и техническому обслуживанию.
Ранее сообщалось, что ушедшая из РФ южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в России товарный знак. Компания сможет проектировать и продавать в стране комплектующие для автомобилей, технические масла и электронные системы управления.