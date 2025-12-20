Ричмонд
Пользователи по всему миру поразились трендом с пристальным славянским взглядом

Интерес интернет-пользователей по всему миру к видеороликам в рамках тренда slavic stare («пристальный славянский взгляд») увеличился более чем в пять раз за последнюю неделю. Об этом свидетельствуют данные статистики поисковых запросов. Популярность тренда во многом возросла после появления соответствующих роликов с участием первой леди США Мелании Трамп.

Запросы видео в YouTube по словосочетанию slavic stare выросли более чем на 430%

«Запросы видео в YouTube по словосочетанию slavic stare выросли более чем на 430% с 12 по 19 декабря», — передает РИА Новости информацию из статистики. Среди стран, жители которых за последний месяц чаще других искали подобные видеоматериалы, лидирует Россия (показатель максимально высокий), далее следуют Афганистан, Германия и Китай.

Запросы изображений с «пристальным славянским взглядом» за тот же период продемонстрировали рост примерно в два раза (увеличение на 102%). Наибольший интерес к таким изображениям зафиксирован у пользователей с Фолклендских островов.

Помимо этого, детальный анализ показал, что около двух третей (65%) пользователей обращаются к поиску видео и изображений по теме slavic stare с мобильных телефонов. Наиболее востребованными площадками для подобных запросов стали Instagram* (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ), TikTok и социальная сеть Reddit.

Тренд slavic stare относительно недавно стал широко распространяться в социальных сетях. Его суть заключается в попытках пользователей воспроизвести демонстративно суровый, сдержанный и «холодный» взгляд, который приписывается женщинам со славянской внешностью. В сети его нередко называют «взглядом Мелании Трамп».

