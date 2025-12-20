Пользователи по всему миру поразились трендом с пристальным славянским взглядом

Интерес интернет-пользователей по всему миру к видеороликам в рамках тренда slavic stare («пристальный славянский взгляд») увеличился более чем в пять раз за последнюю неделю. Об этом свидетельствуют данные статистики поисковых запросов. Популярность тренда во многом возросла после появления соответствующих роликов с участием первой леди США Мелании Трамп.