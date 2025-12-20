Ричмонд
В Каменске-Шахтинском задержали двух закладчиков

В Каменске-Шахтинском полиция вышла на след 70 закладок с «запрещенкой».

Источник: Комсомольская правда

Полиция Каменска-Шахтинского задержала двух молодых людей, которые работали курьерами для интернет-магазинов, торгующих «запрещенкой». Ими оказались 24-летняя жительница одного из поселков области и 26-летний местный житель.

По информации правоохранителей, пара организовывала продажи запрещенных веществ через мессенджеры. Они действовали по схеме «закладок»: прятали запрещенные вещества в тайниках на улицах города и района.

При задержании у подозреваемых изъяли почти 41 грамм вещества. Более того, с их помощью полицейские нашли и обезвредили свыше 70 уже спрятанных закладок в разных населенных пунктах Ростовской области.

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас дончане заключены под стражу.

