Введен зимний запрет на рыболовство на Суре и ее притоках

«Мера направлена на защиту водных биоресурсов в наиболее уязвимый для них период — зимой. В холодное время года рыба испытывает повышенную нагрузку из‑за снижения содержания кислорода в воде, сокращения кормовой базы, а также естественного сезонного физиологического состояния. Данный запрет, в первую очередь, призван предотвратить массовое истребление рыбы в зимний период. Осуществлять любительское рыболовство запрещается независимо от орудия добычи», — отметили в министерстве.