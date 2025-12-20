Введен зимний запрет на рыболовство на Суре и ее притоках

«Мера направлена на защиту водных биоресурсов в наиболее уязвимый для них период — зимой. В холодное время года рыба испытывает повышенную нагрузку из‑за снижения содержания кислорода в воде, сокращения кормовой базы, а также естественного сезонного физиологического состояния. Данный запрет, в первую очередь, призван предотвратить массовое истребление рыбы в зимний период. Осуществлять любительское рыболовство запрещается независимо от орудия добычи», — отметили в министерстве.
Запрет распространяется на всю реку Суру, а также на участки в радиусе 0,5 км выше и ниже по течению от устьевых участков рек: Огневка, Медяна, Урга, Пьяна.
Государственными инспекторами рыбоохраны отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Нижегородской области Московско‑Окского территориального управления Росрыболовства в этот период будет усилен контроль в местах массового скопления водных биологических ресурсов.
За нарушение правил рыболовства предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 2 000 до 5 000 рублей. В особых случаях нарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности.