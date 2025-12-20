Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности

Российский лидер подчеркнул мужество, неоценимый вклад и верность Отечеству легендарных наставников и ветеранов спецслужб в отстаивании интересов России в самые ложные моменты истории.
«Они мужественно сражались с нацистами и их пособниками, приближая Великую Победу. Навсегда в истории страны останется роль специальных служб, которые с честью и триумфом выходили из напряженных поединков “холодной войны”. Мы будем помнить и тех наших боевых товарищей, которые на переломном рубеже ХХ и ХХI веков отдали свои жизни, сделали все, чтобы отстоять суверенитет и территориальную целостность, само будущее России, отразить агрессию международного терроризма», — сказано в тексте.
Президент поблагодарил и действующих сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ, которые сегодня надежно обеспечивают безопасность России и россиян.
«Особые слова благодарности сотрудникам, выполняющим сегодня задачи по защите прав и свобод граждан, интересов государства в условиях специальной военной операции». — акцентировал Путин.
В России ежегодно 20 декабря чествуют работников органов безопасности. Праздник был установлен указом президента в 1995 году. В Советском Союзе этот день называли Днем чекиста. Все потому, что именно в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии.