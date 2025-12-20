В Омской области по итогам первой половины декабря выросли цены на мясо

Средняя стоимость килограмма говядины во второй декаде декабря составила 636,27 рубля. Это примерно на 118 рублей больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде. За свинину сейчас приходится отдавать 362,76 рубля/кг — этот продукт продемонстрировал за 12 месяцев более умеренный годовой рост в 27,5 рубля. Динамику изменения цен на отдельные части туш аналитики не приводят.