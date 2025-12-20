В Омской области по итогам первой половины декабря выросли цены на мясо

По данным Омскстата, говядина и свинина (кроме бескостного мяса) немного подешевели к 8 декабря, однако к 15 числу вновь подорожали. В целом, в регионе за первую половину месяца 2025 года цены на основные виды мяса выросли.
Средняя стоимость килограмма говядины во второй декаде декабря составила 636,27 рубля. Это примерно на 118 рублей больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде. За свинину сейчас приходится отдавать 362,76 рубля/кг — этот продукт продемонстрировал за 12 месяцев более умеренный годовой рост в 27,5 рубля. Динамику изменения цен на отдельные части туш аналитики не приводят.
Баранина, согласно представленной статистике, в середине декабря оценивалась в среднем в 698,68 рубля за килограмм. За последние недели ее стоимость оставалась стабильной, но за год увеличилась на 48,8 рубля.
Охлажденные куры омичам обходятся в среднем в 226,5 рубля за кило, что на 8,6 рубля дороже показателя годичной давности.
