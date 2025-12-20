Госэнергонадзор сказал правду о штрафе за новогодние гирлянды на окнах белорусов

И пояснил: инспектор Госэнергогазнадзора в момент проведения адресной проверки домовладения белорусов может обнаружить какие-либо нарушения, которые могут создавать угрозу жизни и здоровью (к примеру, открытые токоведущие части, находящиеся под напряжением). И если хозяин откажется устранить выявленную проблему, то есть вероятность его привлечения к административной ответственности.