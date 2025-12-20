Госэнергонадзор сказал правду о штрафе за новогодние гирлянды на окнах белорусов. Подробности БелТА озвучил заместитель генерального директора — главный инженер Госэнергогазнадзора Александр Гулевич.
— В последнее время в интернете распространяется фейковая информация о том, что Госэнергогазнадзор штрафует граждан за размещение гирлянд на окнах. Это не соответствует действительности, — уточнил главный инженер.
Он напомнил, что в 2025 году вступил в действие технический кодекс, которые касается правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Гулевич отметил, что в документе появился новый раздел «Электроустановки граждан, использующих электроэнергию для бытового потребления».
И пояснил: инспектор Госэнергогазнадзора в момент проведения адресной проверки домовладения белорусов может обнаружить какие-либо нарушения, которые могут создавать угрозу жизни и здоровью (к примеру, открытые токоведущие части, находящиеся под напряжением). И если хозяин откажется устранить выявленную проблему, то есть вероятность его привлечения к административной ответственности.
Ранее МЧС сказало белорусам, будет ли штраф за новогоднюю гирлянду на окнах.
Тем временем милиция сказала, что будет с запретом на пиротехнику в Беларуси в 2025 году.
А еще прокуратура помогла РНПЦ онкологии наказать подрядчика за срыв сроков стройработ.