Красноярской школе присвоят имя Героя Советского Союза Михаила Горского

Депутаты Горсовета согласились увековечить память героя-земляка.

Источник: Комсомольская правда

Красноярской школе № 98 присвоят имя Героя Советского Союза Михаила Горского. С таким предложением выступил коллектив школы, а депутаты городского Совета инициативу поддержали.

Михаил Николаевич Горский родился 10 ноября 1904 года в Красноярске в семье крестьянина. В 16-летнем возрасте добровольцем вступил в Красную армию и после Гражданской войны решил связать судьбу с артиллерией. Окончил военную академию имени Ф. Э. Дзержинского.

В годы Великой Отечественной войны Михаил Горский командовал артиллерией гвардейского стрелкового корпуса. Участвовал в битве за Москву, обороне Кавказа, Курской битве, освобождении Правобережной Украины. И в конце мая 1945 года был удостоен звания Героя Советского Союза.

В школе № 98 установлены четыре «Парты Героя». Одна из них — в честь Горского.