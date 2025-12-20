Красноярской школе присвоят имя Героя Советского Союза Михаила Горского

Михаил Николаевич Горский родился 10 ноября 1904 года в Красноярске в семье крестьянина. В 16-летнем возрасте добровольцем вступил в Красную армию и после Гражданской войны решил связать судьбу с артиллерией. Окончил военную академию имени Ф. Э. Дзержинского.