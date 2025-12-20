Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин вернул микрофон журналисту BBC, у которого его случайно отняли

Путин иронично заявил о необходимости вернуть микрофон желавшему задать вопрос журналисту.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» иронично заявил о необходимости вернуть микрофон желавшему задать вопрос журналисту BBC Стиву Розенбергу, которого поначалу не увидел в зале.

Когда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков дал слово Розенбергу и тот начал задавать вопрос, Путин его не увидел.

«Я вас не вижу, вы где?» — спросил глава государства.

Иностранный журналист прервал свой вопрос, чтобы Путин мог установить с ним зрительный контакт. В этот момент помощница забрала у корреспондента BBC микрофон, после чего в зале повисло молчание, которое глава государства разрядил шуткой.

«Если решили, что я вас не вижу, то надо отобрать микрофон. Молодец», — с улыбкой отметил Путин, после чего продолжил слушать вопрос Розенберга.

Как писал сайт KP.RU, Розенберг позже сказал, что будет переслушивать ответ Путина на свой вопрос и рад, что смог задать его. Он заявил, что получит открытый ответ, который длился несколько минут. Напомним, Путин ответил Розенбергу на вопрос о полномочиях главы государства в РФ, отметив, что значительную часть законов инициируют Госдума и Совет Федерации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главные ответы Владимира Путина на «Итогах года»: О переговорах, зарплатах, росте цен и любви.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше