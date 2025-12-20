Путин вернул микрофон журналисту BBC, у которого его случайно отняли

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» иронично заявил о необходимости вернуть микрофон желавшему задать вопрос журналисту BBC Стиву Розенбергу, которого поначалу не увидел в зале.
Когда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков дал слово Розенбергу и тот начал задавать вопрос, Путин его не увидел.
«Я вас не вижу, вы где?» — спросил глава государства.
Иностранный журналист прервал свой вопрос, чтобы Путин мог установить с ним зрительный контакт. В этот момент помощница забрала у корреспондента BBC микрофон, после чего в зале повисло молчание, которое глава государства разрядил шуткой.
«Если решили, что я вас не вижу, то надо отобрать микрофон. Молодец», — с улыбкой отметил Путин, после чего продолжил слушать вопрос Розенберга.
Как писал сайт KP.RU, Розенберг позже сказал, что будет переслушивать ответ Путина на свой вопрос и рад, что смог задать его. Он заявил, что получит открытый ответ, который длился несколько минут. Напомним, Путин ответил Розенбергу на вопрос о полномочиях главы государства в РФ, отметив, что значительную часть законов инициируют Госдума и Совет Федерации.
