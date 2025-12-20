Полицейские ХМАО спасли замерзающую собаку на федеральной трассе

Собака бродила по краю проезжей части в мороз.
В ХМАО на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в тридцатиградусный мороз экипаж ДПС спас бездомную собаку. Полицейские не только отогрели животное, но и устроили его на передержку. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.
«Находясь на маршруте патрулирования на 936-м км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, экипаж ДПС ОБ ДПС госавтоинспекции УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре в составе лейтенанта полиции Ивана Гаврильчика и стажера Степана Игнатова обратил внимание на маленькую собаку, бродившую по краю проезжей части в одиночестве. На улице стоял тридцатиградусный мороз, и животное могло пострадать от низкой температуры», — говорится в telegram-канале ведомства.
В МВД России уточнили, что полицейские не ограничились тем, что убрали животное с опасного участка дороги. Лейтенант полиции Иван Гаврильчик и стажер Степан Игнатов отогрели пса, а после завершения смены передали его коллеге на передержку. Сейчас инспекторы госавтоинспекции разыскивают владельцев собаки и рассчитывают, что хозяева откликнутся и питомец в ближайшее время сможет вернуться домой.