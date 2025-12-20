Полицейские ХМАО спасли замерзающую собаку на федеральной трассе

В МВД России уточнили, что полицейские не ограничились тем, что убрали животное с опасного участка дороги. Лейтенант полиции Иван Гаврильчик и стажер Степан Игнатов отогрели пса, а после завершения смены передали его коллеге на передержку. Сейчас инспекторы госавтоинспекции разыскивают владельцев собаки и рассчитывают, что хозяева откликнутся и питомец в ближайшее время сможет вернуться домой.