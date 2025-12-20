Без хлеба куска везде тоска: как Иван Александрович Вахромеев развивал мукомольный бизнес и стал одним из первых урбанистов России

В родном Ярославле Иван Александрович пользовался большим авторитетом, и жители избирали его на пост городского головы пять раз. Труд на благо города он воспринимал своим долгом и исполнял обязанности бескорыстно, отказываясь от жалованья. При нем в 80-е годы XIX века в городе проложили водопровод, стала доступна телефонная связь, в 1900 году запустили городской трамвай и установили электроосвещение на центральных улицах, а в 1902 году на главных дорогах появился асфальт. Он пожертвовал личные средства на реставрацию Демидовской колонны, храма Ильи Пророка, а также церквей Иоанна Предтечи и Петра Митрополита. На этом преобразования в городе не закончились: благотворитель внес десять тысяч рублей на строительство пожарного депо. По некоторым показателям в начале XX века Ярославская губерния считалась одной из самых зажиточных в центральной России.