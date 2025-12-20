Без хлеба куска везде тоска: как Иван Александрович Вахромеев развивал мукомольный бизнес и стал одним из первых урбанистов России

Российские предприниматели, которые развивали свое дело на рубеже XIX-XX веков, — какой след они оставили в истории и благодаря чему преуспели в коммерции, политике, общественной жизни? Ответы на эти вопросы ищем в просветительском проекте Департамента города Москвы по конкурентной политике «Субботние хроники: истории московских поставщиков».
Иван Александрович Вахромеев (1843−1908 годы, до начала ХХ века — Вахрамеев) был держателем мукомольного бизнеса всероссийского масштаба и крупным поставщиком муки в губернии Центральной России, включая московский рынок. Предприниматель имел статус почетного гражданина Ярославля, занимался благотворительностью, стал одним из первых урбанистов в России и состоял в Московском археологическом обществе.
В начале XIX века его дед Иван Федорович Вахромеев занялся торговлей хлебом, где весьма преуспел. Семейную традицию продолжил его отец Александр Иванович Вахромеев: всего за 23 года — с 1859 по 1882 год — он приобрел и модернизировал четыре мельницы, две из которых считались крупнейшими в Ярославской губернии. В начале 1880-х годов объем производства на одной из них превышал 600 тысяч пудов (9,6 тысячи тонн), а численность рабочих составляла 207 человек. В 1883 году Александр Иванович открыл богадельню для одиноких престарелых женщин, пожертвовав капитал в 30 тысяч рублей. Он женился на дочери ярославского купца Глафире Дмитриевне Чепахиной, и в этом браке родился талантливый будущий промышленник Иван Александрович Вахромеев.
В наследство от отца Иван получил четыре мельницы — Ярославскую, Исадскую, Осиновскую, Спирцовскую, а также каменную двухэтажную лавку, в которой расположился «Торговый дом хлебных товаров И. А. Вахрамеева с сыновьями» (в 1905 году Иван Александрович изменил название фирмы на «Торговый дом хлебных товаров И. А. Вахромеев с сыновьями»). Интересна история Исадской мельницы: в 1879 году она была перестроена по проекту австрийского архитектора Немельки, а в 1899 году Московская электротехническая контора провела в ней освещение. Пшеницу сбывали по железной дороге не только в ближайшие города — Ярославль, Ростов и Романово-Борисоглебск (ныне Тутаев), но и в Москву, Петербург, а позднее и на далекий север.
Постепенно бизнес разрастался: в 1870 году семья приобрела каменный дом с лавками в Ростове. Магазины Вахромеевых появились в Ярославле и Рыбинске, в селах Борисоглеб, Поречье, Караш, Великое, Ильинское и даже на пристанях — Ровнинской, Духовницкой и Самарской. Общая оценка недвижимого имущества Ивана Александровича в 1895 году достигала 714 тысяч рублей.
Желающих устроиться на работу к Вахромееву было много: строгий руководитель был требовательным, но не жалел средств на достойную оплату труда сотрудников. Особенно он следил за порядком в отчетности и за содержанием больных и старых рабочих — для них продолжала действовать открытая его отцом богадельня. Торговый дом Вахромеева занимал шестое место в Российской империи по величине капитала и получил девять наград на крупных выставках в Париже, Чикаго и Нижнем Новгороде.
В 1896 году коммерсант стал одним из основателей Товарищества Ростовского цикорного производства «И. Вахромеев и К°» с капиталом в сто тысяч рублей. Фирма владела паровой цикорной фабрикой, паточным предприятием и саговым заводом, вырабатывавшим крупу саго из зернистого картофельного крахмала. Реклама товарищества выглядела необычно: в верхнем левом углу был размещен французский девиз Dieu et mon droit (франц. — «Бог и мое право») вместе с изображениями завоеванных на выставках медалей.
В родном Ярославле Иван Александрович пользовался большим авторитетом, и жители избирали его на пост городского головы пять раз. Труд на благо города он воспринимал своим долгом и исполнял обязанности бескорыстно, отказываясь от жалованья. При нем в 80-е годы XIX века в городе проложили водопровод, стала доступна телефонная связь, в 1900 году запустили городской трамвай и установили электроосвещение на центральных улицах, а в 1902 году на главных дорогах появился асфальт. Он пожертвовал личные средства на реставрацию Демидовской колонны, храма Ильи Пророка, а также церквей Иоанна Предтечи и Петра Митрополита. На этом преобразования в городе не закончились: благотворитель внес десять тысяч рублей на строительство пожарного депо. По некоторым показателям в начале XX века Ярославская губерния считалась одной из самых зажиточных в центральной России.
Фабрикант увлекался коллекционированием старинных вещей. В 1889 году он стал одним из организаторов Ярославской губернской ученой архивной комиссии, а в 1906—1908 годы был ее председателем. Впоследствии он передал свою коллекцию из русских и иностранных монет музею при архивной комиссии — Древлехранилищу. В Ростове Иван Александрович помог восстановить Белую палату городского Кремля, в которой в 1885 году был образован историко-этнографический музей. Коллекционер охотно принимал участие в издании описаний церковной утвари, рукописей и икон при Ростовском музее. Отметился меценат и в Угличе, пожертвовав значительные средства на восстановление Дворца царевича Дмитрия, в котором в 1892 году после реставрации открылся музей древностей. Одним из первых в стране фабрикант начал употреблять слово «турист» и подчеркивать значимость путешественников для городского бюджета.
Благодетель старался помочь нуждающимся, соблюдая семейную традицию раздачи хлеба: в вахромеевских заведениях пекли булки и бесплатно развозили в больницы, богадельни, приюты, тюрьмы, отдавали беднякам. Современники Вахромеева вспоминали: «Его помощью пользовались не десятки, а сотни людей всяких званий — и выгнанный со службы чиновник, и бедный студент, и рабочий, и невеста-бесприданница, и вдовая попадья, и призывной, и погорельцы…». За благотворительные инициативы и другие заслуги в 1887 году Вахромеев получил звание почетного гражданина Ярославля. В 1905 году в честь предпринимателя учредили стипендию имени Ивана Александровича Вахромеева для учеников торговой школы.
Предприниматель не получил систематического образования, но благодаря живому и сильному интересу к науке стал членом Императорского общества истории и древностей российских, а также Московского и Петербургского археологических обществ. Он также всю жизнь состоял в Императорском Русском географическом обществе. Несмотря на такие достижения, Иван Александрович был скромен и писал в сочинениях: «Я не специалист, поэтому сошлюсь на мнение…». Историческому музею в Москве меценат завещал свою масштабную библиотеку из более 4,2 тысячи книг на греческом, латинском, польском, чешском, французском, немецком, английском и итальянском языках.
После смерти промышленника его дело продолжили сыновья Александр и Сергей. Семейное товарищество располагало несколькими мельницами, главной из которых оставалась Ярославская, цикорным, паточным и саговым заводом в Ростове, ландринной (ландрин — леденцы в форме шариков с сахарной посыпкой) мастерской в селе Савинском. Капитал фирмы к этому моменту составлял два миллиона рублей.
Успех Ивана Александровича обусловлен несколькими факторами. Он чтил многовековые традиции, был экономным и бережливым, но не жалел средств для своих рабочих и нуждающихся слоев населения. Коммерсант посвятил жизнь не столько бизнесу, сколько служению людям и городу, в котором он жил. Оправданное уважение в обществе помогало оставаться на плаву даже в трудные времена и кратно приумножить капитал. Потомки Ивана Александровича обосновались в Москве и применили свои таланты в разных сферах: музыкальной, медицинской, художественной, стали членами духовенства.