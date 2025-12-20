Оливье на новый лад: 5 рецептов, чтобы удивить гостей на Новый 2026 год

Оливье — это классика. База. Основа праздничного стола. Незыблемая, как «Ирония судьбы» и «Чародеи». Но иногда так хочется чего-нибудь этакого, да чтобы гости ахнули. Но чтобы традициям не изменять, а то мало ли, Вселенная схлопнется. Life.ru изучил самые необычные рецепты оливье и выбрал топ-5 для вашего новогоднего стола 2026.
Рецепт 1: Оливье с говядиной и трюфельным маслом.
Начнём подготовку к празднику с оригинального оливье 2026: вместо колбасы в нём — отварная говядина, а в майонез добавлена капелька трюфельного масла для аромата.
Ингредиенты на 4 порции.
Для оливье с трюфельным маслом и говядиной нам потребуются:
мякоть говядины — 300 г;морковь — 2 штуки;картофель — 2 штуки;яйца — 4 штуки;солёные огурцы — 2 штуки;петрушка или укроп — 2 веточки;майонез — 75 г;сметана жирностью от 10% — 75 г;горчица — 1 чайная ложка;трюфельное масло — 1−2 капли;консервированный зелёный горошек — 150 г;свежемолотый чёрный перец — по вкусу;соль — по вкусу.
Шаг 1. Отвариваем говядину.
Заливаем мякоть говядины горячей водой, доводим до кипения и варим на слабом огне 50−60 минут. Не вынимая из бульона, даём остыть.
Шаг 2. Подготавливаем овощи и яйца.
Тщательно моем морковь и картофель для оливье и отправляем их вариться — 30 минут после закипания. Картофель лучше варить в мундире, чтобы не впитал лишнюю воду. Даём полностью остыть. Яйца для оливье отвариваем вкрутую (10 минут) и охлаждаем.
Шаг 3. Нарезаем ингредиенты.
Огурцы, морковь, картофель, яйца и говядину нарезаем маленькими кубиками (по размеру горошка). Зелень моем, откладываем несколько листочков для украшения, остальное мелко нарубаем.
Шаг 4. Готовим соус.
Для нашего оливье на новый лад делаем специальный соус. Для этого соединяем майонез, сметану, горчицу и трюфельное масло и тщательно перемешиваем.
Шаг 5. Собираем салат.
Соединяем все ингредиенты, солим, перчим и заправляем соусом. Подаём в глубокой салатнице и украшаем листочками зелени или веточкой розмарина.
Рецепт 2: Морской оливье с креветками и авокадо.
В этом оливье с морепродуктами колбасу заменяют на отварные креветки, а картофель — на авокадо, которое надо сбрызнуть соком лимона или лайма и добавлять последним, чтобы оно не потемнело. Заправку делают из майонеза и лаймового сока.
Ингредиенты на 6 порций.
Для этого необычного рецепта оливье нам потребуются:
креветки — 200 г;авокадо — 2 штуки;морковь — 2 штуки;огурцы — 2 штуки;консервированный зелёный горошек — 1 банка;куриное яйцо — 2 штуки;репчатый лук — 1 головка;майонез — по вкусу;сок лайма — 1 столовая ложка.
Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.
Отвариваем, остужаем и очищаем морковь, креветки и яйца.
Шаг 2. Нарезаем.
Морковь, яйца, креветки и свежие огурцы нарезаем небольшими кубиками по размеру горошка. Лук мелко режем.
Шаг 3. Делаем соус.
Добавляем к майонезу лаймовый сок и хорошо перемешиваем.
Шаг 4. Обрабатываем авокадо.
Авокадо очищаем от кожуры и косточки и режем небольшими кубиками.
Шаг 5. Заправляем салат.
Смешиваем все ингредиенты и заправляем салат подготовленным соусом.
Рецепт 3: Оливье с копчёной курицей и ананасом.
Рецепты оливье на Новый год будут неполными без варианта с курицей. Только сладость ему придаёт не морковка, а консервированный ананас.
Ингредиенты на 6 порций.
Для оригинального оливье на Новый 2026 год нам понадобятся:
картофель — 400 г;яйца — 3 штуки;консервированный горошек — 1 банка;консервированные ананасы (кусочками или кольцами) — 200 г;копчёная куриная грудка — 250 г;майонез — по вкусу;листья салата для подачи.
Шаг 1: Подготавливаем основу.
Отвариваем картофель и яйца до готовности, затем полностью остужаем. Консервированный горошек откидываем на дуршлаг и тщательно промываем холодной водой.
Шаг 2: Нарезаем ингредиенты.
Крупными кубиками нарезаем охлаждённые картофель и яйца, ананасы и куриную грудку. Все компоненты для салата стараемся резать примерно одинаково.
Шаг 3: Собираем и заправляем салат.
В просторной миске смешиваем нарезанные ингредиенты и промытый горошек. Заправляем салат майонезом и, если необходимо, солим по вкусу. Аккуратно всё перемешиваем.
Шаг 4: Подаём блюдо.
Выкладываем на тарелку свежие листья салата. Сверху горкой размещаем готовый салат. Подаём сразу после приготовления.
Рецепт 4: Оливье с красной рыбой и икрой.
Приготовим оливье на новый лад — с красной рыбкой и икрой, яркий и аппетитный.
Ингредиенты на 4 порции.
Для сытного новогоднего салата нам потребуются:
картофель — 2−3 штуки;морковь крупная — 1 штука;маринованные огурцы — 2−3 штуки;куриные яйца — 2 штуки;горошек консервированный — 70 г;сёмга слабосолёная — 120 г;икра красная — 30 г;майонез, соль, перец — по вкусу.
Шаг 1: Подготавливаем основные ингредиенты.
Заранее отвариваем или запекаем в духовке картофель и морковь до готовности. Яйца варим вкрутую (около 10 минут). Все продукты полностью остужаем. Также заранее достаём огурцы, сёмгу и икру.
Шаг 2: Нарезаем овощи и яйца.
Очищаем остывшие картофель и морковь. Нарезаем их небольшими аккуратными кубиками и перекладываем в большой салатник. Яйца чистим, слегка ополаскиваем, чтобы убрать частицы скорлупы, и нарезаем кубиками такого же размера. Добавляем яйца к овощам.
Шаг 3: Добавляем огурцы и горошек.
Огурцы нарезаем кубиками и отправляем в салатник. Сливаем жидкость с зелёного горошка и высыпаем его к остальным ингредиентам.
Шаг 4: Вводим рыбу и икру.
Сёмгу нарезаем кубиками, внимательно проверяя, чтобы не попадались кости. Добавляем рыбу в салат. Затем добавляем большую часть икры, оставив немного для украшения блюда.
Шаг 5: Заправляем и смешиваем.
Заправляем салат майонезом, добавляем соль и перец по вкусу. Аккуратно, но тщательно всё перемешиваем.
Шаг 6: Украшаем и подаём.
Выкладываем готовый салат в сервировочное блюдо или порционно. Сверху украшаем оставленной икрой. Подаём к столу.
Рецепт 5: Оливье по-испански — Ensaladilla Rusa.
Во многих странах есть свой вариант майонезно-картофельного оливье, и называется он «русским салатом». Предлагаем попробовать вариант, популярный в испанских тапас-барах.
Ингредиенты на 6 порций.
Для оригинального оливье с испанскими нотками нам потребуются:
картофель — 2−3 штуки;морковь крупная — 1 штука;яйца — 2−3 штуки;зелёные оливки без косточек — 1 банка;консервированный тунец — 1 банка;консервированный зелёный горошек — 1 банка;майонез, соль, перец — по вкусу.
Шаг 1: Подготавливаем основные ингредиенты.
Заранее отвариваем картофель, морковь и яйца до готовности. Затем даём им полностью остудиться. Это можно сделать накануне.
Шаг 2: Нарезаем и смешиваем основу.
Остывшие картофель, морковь и очищенные яйца нарезаем аккуратными кубиками среднего размера. Складываем все нарезанные ингредиенты в просторную миску.
Шаг 3: Добавляем консервированные продукты.
Открываем банки с оливками, тунцом и горошком. Сливаем с них всю жидкость. Оливки при желании можно нарезать колечками или оставить целыми. Тунец разминаем вилкой. Добавляем всё в миску к овощам и яйцам.
Шаг 4: Заправляем и подаём.
Заправляем салат майонезом, добавляем соль и перец по вкусу. Аккуратно, но тщательно всё перемешиваем. Подаём салат сразу или даём ему немного пропитаться в холодильнике.
Как подать оливье необычно: советы по сервировке на Новый год.
Салат оливье можно сервировать порционно, в креманках или на тарелках, обернув в слайсы свежего огурца, нарезанного вдоль специальной овощечисткой.
Для фуршета идеальны миниатюрные тарталетки из песочного теста или воздушные профитроли. Их нужно наполнить прохладным салатом прямо перед подачей — так тесто сохранит свой лёгкий хруст. «Корзиночки» можно сделать и съедобными: чашечки из растопленного и застывшего на перевернутой форме пармезана или «лодочки» из половинок спелых томатов или авокадо, из которых аккуратно выбрана мякоть.
И, конечно, можно завернуть оливье рулетом в тончайший лаваш или рисовую бумагу, дать ему пропитаться в холодильнике и красиво нарезать перед подачей.
А если хочется традиционного?
Никто не отменял тот самый оливье — классический, с колбасой и картофелем. О нём мы уже писали.
Вот так легко можно удивить родных и гостей хорошо знакомым салатом, изменив в нём всего лишь пару ингредиентов. А может, вы придумаете свой оригинальный оливье 2026 — смело экспериментируйте с ингредиентами и вкусами!