Волгоградские власти объяснили ситуацию с льготными лекарствами в регионе

По этой теме волгоградцы написали много обращений на прямую линию с президентом.

Источник: Комсомольская правда

Один из острых вопросов на прошедшей 19 декабря 2025 года прямой линии с Владимиром Путиным касался нехватки льготных лекарств. В эфире его озвучили из другого города, но Волгоградская область попала в топ-5 регионов, жители которых пожаловались президенту на эту проблему. Рецепт на льготный препарат есть, а лекарства в аптеке нет, утверждают люди. Волгоградские власти прокомментировали ситуацию, заверив, что в регионе дефицита препаратов нет.

— Запас самых востребованных лекарственных препаратов по основным нозологиям достаточен для обеспечения льготных категорий граждан Волгоградской области на конец 2025 года и первые месяцы 2026 года. Закупочные мероприятия осуществляются в плановом порядке, — прокомментировали в администрации Волгоградской области.

В облздраве говорят, что рецепты на необходимые препараты выдают пациентам оперативно после их запросов. В отдельных ситуациях в частном порядке комитет здравоохранения по обращению жителей помогает решить проблему. Поэтому волгоградцы активно пишут об этой проблемы на горячую линию — в здрав-чаты облздрава.