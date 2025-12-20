Волгоградские власти объяснили ситуацию с льготными лекарствами в регионе

Один из острых вопросов на прошедшей 19 декабря 2025 года прямой линии с Владимиром Путиным касался нехватки льготных лекарств. В эфире его озвучили из другого города, но Волгоградская область попала в топ-5 регионов, жители которых пожаловались президенту на эту проблему. Рецепт на льготный препарат есть, а лекарства в аптеке нет, утверждают люди. Волгоградские власти прокомментировали ситуацию, заверив, что в регионе дефицита препаратов нет.