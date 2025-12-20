Новогодние елки, мед, выпечка, поделки, продукты, извар и плацинды: Публикуем ПОЛНЫЙ список рождественских ярмарок в Кишиневе

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные дни, 20−21 декабря, в столичных секторах пройдут ярмарки и распродажи местных продуктов и товаров.
Площадь Великого национального собрания С 05.12.2025 по 07.01.2026 проходит Рождественская ярмарка.
Ботаника.
— В парке «Долина роз», на главной аллее, до 07.01.2026 будет действовать ярмарка ремесленных и рукодельных изделий.
— На бул. Дачия, 26, угол с бул. Траяна, до 31.12.2025 проходит Рождественская ярмарка, организованная в сотрудничестве с ОА Perspectiva.
Буюканы (в центре Кишинева).
— На ул. Митрополита Варлаама, на участке между ул. Армянской и Тигина, в период с 17.12.2025 по 20.01.2026, пройдёт организованная МП «Центральный рынок» тематическая ярмарка Fulgi de nea, на которой будут продаваться ёлки и тематические аксессуары.
— На территории, прилегающей к зданию Kentford на бул. Штефана чел Маре, 202, 20.12.2025 г. проходит ярмарка местных производителей EcoLocal и Благотворительная ярмарка EcoLocal SOCIAL, организованные совместно с Ассоциацией потребителей и производителей экологической и ремесленной продукции.
— На бул. Штефана чел Маре, 103 (рядом с кинотеатром «Патрия»), в период с 20 по 21.12.2025 г. пройдет ярмарка народных мастеров и местных производителей Yard Sale, организованная в сотрудничестве с OА Yard Platform.
— В сквере Театра оперы и балета им. Марии Биешу с 05.12.2025 по 15.01.2026 будет проходить Рождественская ярмарка в формате Christmas Village, организованная в сотрудничестве с ООО Bis Concert Internațional.
Буюканы.
— В парке Alunelul, Каля Ешилор, 11/4, в период 20−21.12.2025, пройдёт ярмарка местных производителей Cămara Fest, организованная в сотрудничестве с Ассоциацией женщин в сельском хозяйстве и туризме Республики Молдова Eurocivis.
Чеканы.
— На бульваре Мирчи чел Бэтрына, пересечение с улицей П. Заднипру, в сквере «Солнечного дерева» в период с 01.12.2025 по 05.01.2026, проходит Рождественская ярмарка.
— На том же месте, в период с 19 по 31.12.2025, проходит ещё одна Рождественская ярмарка, организованная в сотрудничестве с OА Perspectiva.
— На ул. Михая Садовяну, 42/6, PORT MALL, в период с 01.12.2025 по 02.01.2026, проводится Рождественская ярмарка.