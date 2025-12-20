Новогодние елки, мед, выпечка, поделки, продукты, извар и плацинды: Публикуем ПОЛНЫЙ список рождественских ярмарок в Кишиневе

— На ул. Митрополита Варлаама, на участке между ул. Армянской и Тигина, в период с 17.12.2025 по 20.01.2026, пройдёт организованная МП «Центральный рынок» тематическая ярмарка Fulgi de nea, на которой будут продаваться ёлки и тематические аксессуары.