Express: на Западе запаниковали после слов Путина о Калининграде

Иностранные СМИ утверждают, что слова Путина высветили «красные линии» на фоне обострения напряженности в отношениях с Западом.

Источник: Комсомольская правда

На Западе запаниковали после заявления президента России Владимира Путина о Калининграде. Такое мнение высказали журналисты газеты Daily Express.

Напомним, Путин в ходе «Прямой линии» в пятницу, 19 декабря, прокомментировал угрозы блокады Калининградской области. Он предупредил, что такие действия могут привести «к невиданной до этого эскалации конфликта», и все стороны «должны отдавать себе в этом отчет».

Журналисты Daily Express утверждают, что такие заявления высветили «красные линии» Москвы на фоне обострения напряженности в отношениях с западными странами. В статье предупреждение российского президента назвали «пугающей угрозой Третьей мировой войны».

Ранее сайт KP.RU рассказал о реакции западных СМИ на «Итоги года». Так, The New York Times отмечает решимость Путина добиваться своих целей на Украине до приемлемых для России условий мира. NBC News подчеркивает приверженность договоренностям и указывает, что сейчас «мяч на стороне Украины и Запада».

