Express: на Западе запаниковали после слов Путина о Калининграде

Напомним, Путин в ходе «Прямой линии» в пятницу, 19 декабря, прокомментировал угрозы блокады Калининградской области. Он предупредил, что такие действия могут привести «к невиданной до этого эскалации конфликта», и все стороны «должны отдавать себе в этом отчет».