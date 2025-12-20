Express: на Западе запаниковали после слов Путина о Калининграде

На Западе запаниковали после заявления президента России Владимира Путина о Калининграде. Такое мнение высказали журналисты газеты Daily Express.
Напомним, Путин в ходе «Прямой линии» в пятницу, 19 декабря, прокомментировал угрозы блокады Калининградской области. Он предупредил, что такие действия могут привести «к невиданной до этого эскалации конфликта», и все стороны «должны отдавать себе в этом отчет».
Журналисты Daily Express утверждают, что такие заявления высветили «красные линии» Москвы на фоне обострения напряженности в отношениях с западными странами. В статье предупреждение российского президента назвали «пугающей угрозой Третьей мировой войны».
Ранее сайт KP.RU рассказал о реакции западных СМИ на «Итоги года». Так, The New York Times отмечает решимость Путина добиваться своих целей на Украине до приемлемых для России условий мира. NBC News подчеркивает приверженность договоренностям и указывает, что сейчас «мяч на стороне Украины и Запада».
