Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рэпер Macan стал водителем в спецназе «Витязь» после присяги

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) был направлен для прохождения военной службы на должность водителя. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Он проходит службу в 1-й группе спецназа знаменитого 604-го Центра специального назначения «Витязь». Местом его службы стало отделение материально-технического обеспечения, где он отвечает за управление армейским транспортом.

В его части представлен широкий парк техники: от тяжёлых грузовиков «УРАЛ» с бронерубкой до легковых автомобилей Ford, Volkswagen, Haval и микроавтобусов. Теперь рэперу предстоит осваивать вождение в условиях, далёких от гражданской жизни.

К слову, сослуживцы прозвали российскую звезду Макаком.

Ранее Macan впервые лично поделился с фанатами деталями своей армейской службы. В соцсетях он опубликовал видео, где показан процесс обучения управлению беспилотниками. На кадрах видно, как музыкант вместе с сослуживцами тренируется в лесу, держа в руках пульт от дрона. До этого информация о его службе появлялась лишь в сторонних источниках.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.