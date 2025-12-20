Рэпер Macan стал водителем в спецназе «Витязь» после присяги

Ранее Macan впервые лично поделился с фанатами деталями своей армейской службы. В соцсетях он опубликовал видео, где показан процесс обучения управлению беспилотниками. На кадрах видно, как музыкант вместе с сослуживцами тренируется в лесу, держа в руках пульт от дрона. До этого информация о его службе появлялась лишь в сторонних источниках.