Рэпер Macan стал водителем в спецназе «Витязь» после присяги

Он проходит службу в 1-й группе спецназа знаменитого 604-го Центра специального назначения «Витязь». Местом его службы стало отделение материально-технического обеспечения, где он отвечает за управление армейским транспортом.
В его части представлен широкий парк техники: от тяжёлых грузовиков «УРАЛ» с бронерубкой до легковых автомобилей Ford, Volkswagen, Haval и микроавтобусов. Теперь рэперу предстоит осваивать вождение в условиях, далёких от гражданской жизни.
К слову, сослуживцы прозвали российскую звезду Макаком.
Ранее Macan впервые лично поделился с фанатами деталями своей армейской службы. В соцсетях он опубликовал видео, где показан процесс обучения управлению беспилотниками. На кадрах видно, как музыкант вместе с сослуживцами тренируется в лесу, держа в руках пульт от дрона. До этого информация о его службе появлялась лишь в сторонних источниках.
