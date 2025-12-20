Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев: в Воронежской области упали обломки БПЛА, произошли задержки поездов

В Воронежской области после атак ВСУ на железнодорожные пути упали обломки БПЛА, в результате падения произошли задержки грузовых и пассажирских поездов. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Срочная новость.

В Воронежской области после атак ВСУ на железнодорожные пути упали обломки БПЛА, в результате падения произошли задержки грузовых и пассажирских поездов. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше