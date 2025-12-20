Почетный консул Овеян поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным днем

«От всей души и с глубоким уважением поздравляю сотрудников и ветеранов органов безопасности России и, в частности, наших территориальных подразделений в Тюменской области с профессиональным праздником. Их служба не имеет цены, потому что ее результат — это сама возможность для миллионов граждан спокойно жить, растить детей, трудиться и сохранять свои традиции. Они стоят на страже внутренней безопасности, обеспечивают межнациональный мир внутри страны, защищают наш конституционный строй и территориальную целостность России», — заявил Овеян. Его слова приводятся на сайте новостного агрегатора СМИ2.