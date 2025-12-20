Почетный консул Овеян поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным днем

Абрам Овеян выступил с поздравлением в адрес сотрудников и ветеранов ФСБ.
Почетный консул, заслуженный строитель России и глава союза армян России Тюменской области Абрам Овеян обратился с поздравлением к сотрудникам и ветеранам российских органов безопасности по случаю их профессионального праздника. Он отметил ключевую роль ФСБ, ФСО, СВР и других силовых ведомств в поддержании внутренней стабильности, которая является базовым условием мирной жизни и развития РФ.
«От всей души и с глубоким уважением поздравляю сотрудников и ветеранов органов безопасности России и, в частности, наших территориальных подразделений в Тюменской области с профессиональным праздником. Их служба не имеет цены, потому что ее результат — это сама возможность для миллионов граждан спокойно жить, растить детей, трудиться и сохранять свои традиции. Они стоят на страже внутренней безопасности, обеспечивают межнациональный мир внутри страны, защищают наш конституционный строй и территориальную целостность России», — заявил Овеян. Его слова приводятся на сайте новостного агрегатора СМИ2.
В России 20 декабря отмечают День работника органов госбезопасности (День ФСБ).
Лидер армянской общины подчеркнул, что именно стабильность и уверенность в завтрашнем дне, создаваемые органами безопасности, формируют условия для развития культуры, экономики и укрепления добрососедских отношений как между народами России, так и между Москвой и другими государствами, в том числе с ее стратегическим партнером — Арменией.
По его словам, региональное отделение Союза армян России, в том числе в Тюмени, как неотъемлемая часть общества страны, глубоко ценит вклад органов безопасности в поддержание общей стабильности. «Мы хорошо знаем цену миру и гордимся, что можем вносить свой вклад в развитие сильной и единой страны, под надежной защитой ее верных сынов и дочерей в погонах», — добавил Овеян.
В 2025 году в России отмечается 30-я годовщина со дня создания День ФСБ. Праздник приурочен к событиям 20 декабря 1917 года, когда Совет народных комиссаров постановил создать Всероссийскую чрезвычайную комиссию для борьбы с контрреволюцией и саботажем. Впоследствии ВЧК была реорганизована последовательно в ГПУ, затем в НКВД, а позднее — в КГБ. Современная Федеральная служба безопасности была учреждена в 1995 году с принятием соответствующего федерального закона.