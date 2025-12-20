В Башкирии в новогодние праздники введут особый противопожарный режим

Накануне власти Башкирии провели специальное совещание по обеспечению порядка в новогодние праздники. Обсудили безопасность на Новый год и Рождество силами правоохранительных органов и экстренных служб. Как написал по итогу совещания в своих соцсетях вице-премьер регионального правительства Ирек Сагитов, праздничные мероприятия стартуют с 22 декабря 2025 года.
По данным властей, всего в новогодних мероприятиях примут участие более полумиллиона человек. В этой связи все экстренные службы и правоохранительные органы перейдут на усиленный режим несения службы. А с 31 декабря 2025 года и до 11 января 2026 года включительно в Башкирии будет введен особый противопожарный режим.
— Для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка в городах и районах республики будут задействованы сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, сотрудники частных охранных предприятий, народные дружины и казачьи общества. Дорогие друзья, соблюдайте технику безопасности, берегите себя и близких! — написал в соцсетях вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов.
