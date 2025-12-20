В Башкирии в новогодние праздники введут особый противопожарный режим

По данным властей, всего в новогодних мероприятиях примут участие более полумиллиона человек. В этой связи все экстренные службы и правоохранительные органы перейдут на усиленный режим несения службы. А с 31 декабря 2025 года и до 11 января 2026 года включительно в Башкирии будет введен особый противопожарный режим.