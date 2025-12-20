В России увеличат размер единовременного пособия при рождении ребёнка: сколько составит выплата

Единовременное пособие, выплачиваемое в России при рождении ребёнка, будет увеличено в следующем году. Как сообщил РИА Новости депутат Государственной думы Алексей Говырин, с 1 февраля 2026 года его размер составит 28 тысяч 773 рубля.