В России увеличат размер единовременного пособия при рождении ребёнка: сколько составит выплата

Единовременное пособие, выплачиваемое в России при рождении ребёнка, будет увеличено в следующем году. Как сообщил РИА Новости депутат Государственной думы Алексей Говырин, с 1 февраля 2026 года его размер составит 28 тысяч 773 рубля.
Парламентарий отметил, что предстоящее повышение коснётся поддержки семей с детьми.
«Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля увеличится до 28 тысяч 773 рублей», — указал он.
Ранее в Госдуме предложили ввести с 2026 года прогрессивную шкалу маткапитала. Предполагается, что выплата на третьего ребенка составит порядка 1,4 миллиона рублей.
Тем временем глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила повысить предельный размер среднедушевого дохода для назначения единого пособия на детей и беременных женщин с низкими доходами.