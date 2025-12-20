Ричмонд
Курганские охотники похвастались массовым отстрелом волков

В Далматовском округе Курганской области прошла удачная охота на волков. Об этом сообщает охотничий фонд «Сапсан».

Из-за роста поголовья в Курганской области начали отстреливать волков.

«Вот так проходит добыча волков у охотников Далматовского округа. С полем! Удачи и безопасной охоты», — рассказали охотники на странице фонда «Сапсан» в соцсети в «ВКонтакте».

Судя по выложенным фотографиям, курганским охотникам удалось уничтожить не менее пяти серых хищников. Отстрел волков в регионе связан с ростом численности хищников, которые наносят серьезный ущерб кабанам, косулям и лосям.

В Курганской области сезон охоты на волков действует с августа. Согласно новым правилам, для охоты на волков разрешено использовать капканы и механические транспортные средства, что обычно запрещено при обычной охоте на пушных зверей.