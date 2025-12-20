Министр Ходжаев сказал о внедрении программы 5П в здравоохранении Беларуси

Министр здравоохранения Александр Ходжаев в эфире телеканала СТВ рассказал о программе 5П — стратегии развития, которую сейчас активно продвигают в Беларуси.
Стратегия по первым буквам ключевых слов.
Предусмотрено активное развитие персонализированной медицины (кардиология, неврология, онкология, репродуктивная медицина, медицинская генетика.
Есть запрос также на предиктивную (предсказательную) медицину, на профилактику.
Речь также идет про партисипативную (пациент-ориентированную) медицину.
«Английское слово, которое означает вовлеченность в процесс, в котором друг другу (врач и пациент) доверяют», — подчеркнул Александр Ходжаев.
И пятая составляющая этой программы — прецизионная (точная) и позитивная медицина, направленная на долгосрочное поддержание здоровья, а не только на лечение болезней, используя точные данные и вовлекая пациента в процесс.
«Актуальным пятым П является позитив, который должен испытывать пациент, зная какой-то свой диагноз и рассчитывать на то, что на сегодняшний день его процесс лечения приведет к ремиссии и к возвращению к нормальной жизни», — отметил Александр Ходжаев.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился очередями за талонами в поликлиниках: «Вынуждены с шести утра приезжать в поликлинику и ждать в порядке живой очереди».
Мы писали, что известно про гонконгский грипп, которым болеют в соседних с Беларусью России и в Европе, и который уже пришел в Беларусь.