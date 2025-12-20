Метель, снежные заносы и морозы до минус 47 градусов: в каких регионах России ожидается сильное похолодание

Метель и снежные заносы на дорогах с морозами до −47°C ожидаются в выходные в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО). Об этом в субботу, 20 декабря, сообщили в региональных Гидрометцентрах.
Согласно прогнозам, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается переменная облачность, туман, метель и изморозь. Ветер до 10 м/с, ночью температура может опуститься до −47°C, днем ожидается от −29 до −42°C.
В Югре облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах изморозь и гололедица, ветер до 10 м/с. Днем температура до −40°C, ночью до −44°C.
В Свердловской области будет облачно с прояснениями и местами небольшой снег. Днем температура до −28°C, а ночью опустится до −42°C. На дорогах ожидаются снежные заносы, ветер северный с порывами до 16 м/с.
В Челябинской области снег и метели. На дорогах гололедица, ветер до 14 м/с. Днем температура до −17°C, ночью до −36°C.
В Курганской области облачно с прояснениями, снег и метель. Ветер до 12 м/с, возможны снежные заносы и накат. Днем температура до −22°C, ночью до −37°C.
В Тюменской области облачно с прояснениями, небольшой снег и метель. Ветер до 14 м/с. Днем температура до −35°C, ночью до −37°C.
Кроме того, в Амурскую область после прошедшего в регионе циклона вернутся крепкие морозы до −40°C.
