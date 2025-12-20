Виталий Хоценко назвал ключевые задачи для правительства Омской области

поддержка участников СВО и их семей. Работа в этом направлении была названа главной задачей. Властям поручено обеспечить комплексное сопровождение ветеранов, включая медицинскую помощь, реабилитацию и помощь в возвращении к мирной жизни; социальная и демографическая политика. Хоценко потребовал усилить меры поддержки молодых и многодетных семей, сделав эту работу системной; патриотическое воспитание. Развитие работы с детьми и молодёжью в этом ключе также было выделено в отдельный пункт и взято на особый контроль.