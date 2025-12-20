Виталий Хоценко назвал ключевые задачи для правительства Омской области

Губернатор Виталий Хоценко провёл в субботу, 20 декабря, совещание с главами районов и руководителями всех ведомств области. Основой для обсуждения стали поручения президента Владимира Путина, данные в ходе прямой линии.
На встрече были определены ключевые направления работы для областного правительства на ближайшее время. Губернатор подчеркнул, что все поставленные президентом цели требуют максимальной концентрации и слаженной работы от всей управленческой команды региона.
Основные приоритеты, озвученные на совещании:
поддержка участников СВО и их семей. Работа в этом направлении была названа главной задачей. Властям поручено обеспечить комплексное сопровождение ветеранов, включая медицинскую помощь, реабилитацию и помощь в возвращении к мирной жизни; социальная и демографическая политика. Хоценко потребовал усилить меры поддержки молодых и многодетных семей, сделав эту работу системной; патриотическое воспитание. Развитие работы с детьми и молодёжью в этом ключе также было выделено в отдельный пункт и взято на особый контроль.
Все эти задачи, как отметили в пресс-службе облправительства, должны реализовываться в рамках действующих госпрограмм. Губернатор потребовал от глав муниципалитетов и руководителей ведомств личной ответственности за достижение поставленных целей.