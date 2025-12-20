Министр здравоохранения: средняя зарплата врачей в Беларуси равна 3700 рублей

Министр здравоохранения Александр Ходжаев в эфире телеканала СТВ озвучил величину средней зарплаты врачей в Беларуси. По его словам, это 3700 рублей.
«Врач, зарабатывая среднюю зарплату, которая у него на сегодняшний день 3700 рублей, должен работать напряженно, он должен работать со своими пациентами», — подчеркнул министр.
Кроме того, Александр Ходжаев, отвечая на реплику журналиста, что очереди уйдут, когда будут построены новые поликлиник и больницы, ответил:
— Если будет расти количество больниц и поликлиник к тому объему, что мы имеем сегодня, то там некому будет обслуживаться. Если что-то стоится, то под обслуживаемое население.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про выход на среднюю зарплату в $1000 в предстоящие пять лет.
Кроме того, Лукашенко возмутился очередями за талонами в поликлиниках: «Вынуждены с шести утра приезжать в поликлинику и ждать в порядке живой очереди».
Мы писали, что глава Минздрава Ходжаев сказал о внедрении новой программы 5П в здравоохранении Беларуси.