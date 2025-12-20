Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр здравоохранения: средняя зарплата врачей в Беларуси равна 3700 рублей

Глава Минздрава сказал о средней зарплате врачей в Беларуси — 3700 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Министр здравоохранения Александр Ходжаев в эфире телеканала СТВ озвучил величину средней зарплаты врачей в Беларуси. По его словам, это 3700 рублей.

«Врач, зарабатывая среднюю зарплату, которая у него на сегодняшний день 3700 рублей, должен работать напряженно, он должен работать со своими пациентами», — подчеркнул министр.

Кроме того, Александр Ходжаев, отвечая на реплику журналиста, что очереди уйдут, когда будут построены новые поликлиник и больницы, ответил:

— Если будет расти количество больниц и поликлиник к тому объему, что мы имеем сегодня, то там некому будет обслуживаться. Если что-то стоится, то под обслуживаемое население.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про выход на среднюю зарплату в $1000 в предстоящие пять лет.

Кроме того, Лукашенко возмутился очередями за талонами в поликлиниках: «Вынуждены с шести утра приезжать в поликлинику и ждать в порядке живой очереди».

Мы писали, что глава Минздрава Ходжаев сказал о внедрении новой программы 5П в здравоохранении Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше