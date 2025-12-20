В селе под Уфой ввели карантин по бешенству

На время действия карантина по бешенству на территории села Чесноковка территорию очага запрещено посещать посторонним, а также ввозить и вывозить оттуда животных, восприимчивых к этому заболеванию. Все мероприятия с участием домашних животных также запрещены. В частности, ярмарки и выставки. Под контролем властей будет проводиться вакцинация животных.