В селе под Уфой ввели карантин по бешенству

С 18 декабря в селе Чесноковка Уфимского района Башкирии власти ввели карантин по бешенству. Согласно опубликованному указу главы региона, ограничения введены после того, как был обнаружен эпизоотический очаг на въезде на склад на улице Карьерная.
На время действия карантина по бешенству на территории села Чесноковка территорию очага запрещено посещать посторонним, а также ввозить и вывозить оттуда животных, восприимчивых к этому заболеванию. Все мероприятия с участием домашних животных также запрещены. В частности, ярмарки и выставки. Под контролем властей будет проводиться вакцинация животных.
Контролировать соблюдение карантина будет Минсельхоз Башкирии в лице министра и вице-премьера регионального Кабмина Ильшата Фазрахманова.
