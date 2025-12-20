«Люди просят и требуют дать конкретную процедуру, которая, как они считают, может им помочь». Глава Минздрава Ходжаев сказал, почему выросли очереди в поликлиниках Беларуси

Глава Минздрава Александр Ходжаев в эфире телеканала СТВ высказал свое мнение насчет очередей в медучреждениях Беларуси.
По его словам, очередь — структура сложная и состоит не только из тех, кто имеет абсолютные показания к тому, чтобы получить ее здесь и сейчас. При этом острое состояние пациента — это первоочередное обслуживание, четкая регламентация, и никакой талон к врачу в этом случае не нужен.
Александр Ходжаев отметил, что в последние годы отмечается повышенный спрос на медицину.
«Люди много получают информации, они интересуются, и они просят и требуют со стороны государства дать конкретную процедуру, которая, как они считают, может им помочь. Что это формирует? Это формирует запрос. Но насколько этот запрос на сегодняшний день является обоснованным и актуальным — это должен решать врач», — подчеркнул Александр Ходжаев.
По словам министра, врач, на основании объективного осмотра пациента и своих знаний, выносит вердикт: сегодня, через неделю, через месяц необходимо пройти следующие процедуры, такие высокотехнологичные, как исследования компьютерного томографа, МРТ-исследование.
«И в этом отношении мы имеем на сегодняшний день в некоторой степени дисбалансы. То есть люди считают, что они имеют значимые знания, которые позволяют руководить, что мне нужно сделать, как меня нужно лечить», — отметил глава Минздрава.
Мы имеем спрос на то, чтобы врач следовал тому, что говорит пациент, констатировал Александр Ходжаев.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился очередями за талонами в поликлиниках: «Вынуждены с шести утра приезжать в поликлинику и ждать в порядке живой очереди».
