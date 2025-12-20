Ричмонд
Штрафы до 840 рублей грозят белорусам за кормление животных и птиц у подъезда

Юрист сказала, в каком случае белорусы могут получить штрафы за кормление бездомных животных.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель юридической компанией Алена Матиевич сказала белорусам о штрафах до 840 рублей за кормление бездомных животных и птиц. Подробности пишет портал МЛЫН.BY.

Специалист, отвечая на вопрос о том, разрешается ли кормить птиц и бездомных животных у подъезда или из многоэтажек, отметила, о чем белорусам важно помнить. Так, в ходе эксплуатации жилых помещений важно соблюдать требования, которые были установлены Правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений. Данные правила были утверждены постановлением белорусского правительства.

Матиевич добавила, что, согласно пункту 7, подпункту 7.5 Правил белорусам необходимо содержать в чистоте и порядке жилые помещения, включая подсобные, балконы и лоджии, не сорить в лифтах.

— Кормление птиц (голубей) у подъезда (на придомовой территории) либо из окон в многоквартирном жилом доме приравнивается к таким правонарушениям, — подчеркнула юрист.

По ее словам, ответственность за нарушение указанных Правил предусмотрена частью 4 статьи 22.12 Кодекса об административных правонарушениях. Это влечет штраф для физлиц в размере до 20 базовых величин, или до 840 рублей (в декабре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). Для юрлиц предусмотрен штраф в размере от 30 до 60 базовых величин, или от 1260 до 2520 рублей.

Юрист отметила, что законодательными актами не запрещается подкармливать птиц и бездомных животных. Но подобные действия должны соблюдаться без нарушения норм, которые были установлены Правилами пользования жилыми помещениями.

Ранее мы писали, что новые правила содержания животных рассматривают в Беларуси: «Незамедлительная уборка за питомцем, контроль и временное изъятие».

Тем временем Госэнергонадзор сказал правду о штрафе за новогодние гирлянды на окнах белорусов.

Кроме того, милиция сказала, что будет с запретом на пиротехнику в Беларуси в 2025 году.