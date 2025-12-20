Штрафы до 840 рублей грозят белорусам за кормление животных и птиц у подъезда

По ее словам, ответственность за нарушение указанных Правил предусмотрена частью 4 статьи 22.12 Кодекса об административных правонарушениях. Это влечет штраф для физлиц в размере до 20 базовых величин, или до 840 рублей (в декабре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). Для юрлиц предусмотрен штраф в размере от 30 до 60 базовых величин, или от 1260 до 2520 рублей.