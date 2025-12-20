С нового года во Владивостоке подорожает проезд в общественном транспорте

С чем придется ехать в 2026 год владивостокским пассажирам? С новыми автобусами — и с новыми, увы, тарифами. Администрация города официально объявила об индексации стоимости проезда в общественном транспорте, которая начнет действовать с 1 января.
Решение приняла городская комиссия по ценам, рассмотрев «аппетиты» перевозчиков. Те, ссылаясь на взлетевшие расходы, просили в среднем 80 рублей за поездку. В мэрии такую цифру назвали неприемлемой для горожан и нашли компромиссный, но все равно ощутимый для кошелька вариант.
Главный принцип — платишь картой, платишь меньше. Система останется дифференцированной:
транспортной или социальной картой «Приморец»: 45 рублей (было 39);
банковской картой (кассой): 51 рубль (было 45);
наличными: 60 рублей (было 50).
Для большинства — а это более 95% пассажиров, которые как раз используют карты — поездка подорожает на шесть рублей.
Чуть дешевле обойдется проезд в трамвае, троллейбусе и на фуникулере: 33, 39 и 49 рубля соответственно в зависимости от способа оплаты.
«Проездной» тоже станет дороже. Для владельцев единой транспортной карты обновляются цены на абонементы: «Безлимит на 1 месяц» на все виды транспорта — 3 141 рубль, «Лимит на 40 поездок» — 1 710 рублей, «Электрический транспорт. 40 поездок» — 1 254 рубля.
В мэрии напоминают и о масштабном обновлении парка. Только за последние два года на линии вышло более 180 новых единиц транспорта. В 2025-м парк «ВПОПАТ № 1» пополнили 46 новых автобусов, в планах на 2026 год — поставка еще 44 новых автобусов.
С Нового года ездить станем чуть дороже, но город обещает, что и комфортнее — за счет обновляющегося парка.