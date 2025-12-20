С нового года во Владивостоке подорожает проезд в общественном транспорте

В мэрии напоминают и о масштабном обновлении парка. Только за последние два года на линии вышло более 180 новых единиц транспорта. В 2025-м парк «ВПОПАТ № 1» пополнили 46 новых автобусов, в планах на 2026 год — поставка еще 44 новых автобусов.