Об ответе на удар БПЛА по судну в Ростове заявил Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку, в результате которой загорелось судно в Ростове-на-Дону. Он высказался об этом во время «прямой линии» с россиянами.
Глава государства подчеркнул, что любые удары по гражданской инфраструктуре и мирным людям заслуживают самого жесткого осуждения.
— Все, что наносит ущерб гражданской инфраструктуре, людям, которые не имеют отношения к боевым действиям, достойно самого острого осуждения, — заявил президент.
Он отметил, что российские войска регулярно отвечают на такие атаки, и по своей силе и точности эти ответные удары, по его словам, «несопоставимы с вражескими».
Напомним, в ночь на 18 декабря из-за атаки БПЛА в Ростове загорелось грузовое судно. В результате ЧП два члена экипажа погибли, а три получили ранения.
