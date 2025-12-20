Ричмонд
Об ответе на удар БПЛА по судну в Ростове заявил Владимир Путин

Владимир Путин прокомментировал атаку БПЛА в Ростове в ночь на 18 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку, в результате которой загорелось судно в Ростове-на-Дону. Он высказался об этом во время «прямой линии» с россиянами.

Глава государства подчеркнул, что любые удары по гражданской инфраструктуре и мирным людям заслуживают самого жесткого осуждения.

— Все, что наносит ущерб гражданской инфраструктуре, людям, которые не имеют отношения к боевым действиям, достойно самого острого осуждения, — заявил президент.

Он отметил, что российские войска регулярно отвечают на такие атаки, и по своей силе и точности эти ответные удары, по его словам, «несопоставимы с вражескими».

Напомним, в ночь на 18 декабря из-за атаки БПЛА в Ростове загорелось грузовое судно. В результате ЧП два члена экипажа погибли, а три получили ранения.

