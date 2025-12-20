Жителя Астаны наградили медалью за спасение человека, провалившегося под лед

АСТАНА, 20 дек — Sputnik. В Астане награжден мужчина, спасший провалившегося под лед жителя столицы, сообщил МЧС Казахстана.
Это произошло 10 декабря в районе моста Марал. Во время прогулки Айткен Омарулы услышал крик о помощи и незамедлительно поспешил на помощь мужчине, который тонул.
«Благодаря его решительным и смелым действиям жизнь мужчины, 1963 года рождения, была спасена», — отметили в МЧС.
Приказом главы МЧС Чингиса Аринова, Айткен Азамат награжден медалью «Суға батқандарды құтқарғаны үшін» («За спасение утопающего») за проявленное мужество. Вручил ему медаль начальник ДЧС Астаны Марат Кульдиков.