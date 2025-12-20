Глава МВД предупредил мигрантов в Беларуси, что будет с ними после второго нарушения закона

Министр внутренних дел Иван Кубраков предупредил мигрантов, что будет с ними после второго нарушения закона. Подробности опубликованы в телеграм-канале МВД.
Глава МВД после завершения Всебелорусского народного собрания провел совещание с руководящим составом ведомства. Особое внимание он уделил вопросам миграции. Он уточнил, что в страну приглашают приезжать учиться, работать, отдыхать.
— Тех, кто нарушает закон — один раз предупредили, на второй раз они покидают нашу страну, — предупредил Иван Кубраков.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про контроль за миграцией в Беларуси.
Тем временем глава Администрации президента Дмитрий Крутой озвучил точное число трудовых мигрантов в Беларуси.
Кроме того, минский пятиклассник вскрыл сейф и отнес под балкон €30000 и украшения на $70000.