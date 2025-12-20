TikTok и Instagram: возможность запрета соцсетей для детей до 16 лет рассматривают в Казахстане

В Казахстане рассматривают возможность принятия закона, запрещающего лицам до 16 лет регистрироваться в социальных сетях и онлайн-платформах. Законопроект еще не утвержден, но обсуждается возможность запрета на всех платформах, работающих в стране. Это коснется TikTok, Instagram, Facebook и других популярных интернет-платформ.