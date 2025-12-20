Ричмонд
TikTok и Instagram: возможность запрета соцсетей для детей до 16 лет рассматривают в Казахстане

В Казахстане обсуждают возможность запрета регистрации подростков до 16 лет в социальных сетях. При этом, список платформ пока не утвержден, сообщает Седьмой канал.

Источник: Nur.kz

В Казахстане рассматривают возможность принятия закона, запрещающего лицам до 16 лет регистрироваться в социальных сетях и онлайн-платформах. Законопроект еще не утвержден, но обсуждается возможность запрета на всех платформах, работающих в стране. Это коснется TikTok, Instagram, Facebook и других популярных интернет-платформ.

Журналисты провели опрос среди казахстанцев, и мнения разделились. Некоторые поддержали инициативу, считая, что это защитит детей от негативного влияния социальных сетей. Другие отметили, что без доступа к соцсетям детям будет сложно адаптироваться и общаться в современном мире.

Несколько недель назад вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов заявил, что Казахстан не будет следовать примеру Австралии и запрещать соцсети детям до 16 лет. Это вызвало обсуждения в обществе о необходимости регулирования доступа детей к социальным сетям.