Врач назвал лекарственные препараты, которые нельзя принимать вместе с алкоголем

Терапевт Кондрахин: парацетамол крайне опасен при употреблении с алкоголем.

Источник: Комсомольская правда

Одновременный прием парацетамола и алкоголя чреват опасными для жизни осложнениями. Врач-терапевт рассказал NEWS.ru, что такое сочетание — лишь одно из множества примеров лекарственных средств, которые не рекомендуется употреблять вместе со спиртными напитками.

— Обезболивающие расслабляют организм, а алкоголь усилит этот эффект и скажется на печени. Также не следует употреблять кроверазжижающие препараты, — объяснил специалист.

Алкоголь создает сильную нагрузку на печень, нарушая ее способность расщеплять спирт. Это ведет к более мучительному похмелью. В сочетании с таблетками алкоголь дезориентирует, а лекарства могут спровоцировать опасные кровотечения.

