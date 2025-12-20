Врач назвал лекарственные препараты, которые нельзя принимать вместе с алкоголем

Одновременный прием парацетамола и алкоголя чреват опасными для жизни осложнениями. Врач-терапевт рассказал NEWS.ru, что такое сочетание — лишь одно из множества примеров лекарственных средств, которые не рекомендуется употреблять вместе со спиртными напитками.
— Обезболивающие расслабляют организм, а алкоголь усилит этот эффект и скажется на печени. Также не следует употреблять кроверазжижающие препараты, — объяснил специалист.
Алкоголь создает сильную нагрузку на печень, нарушая ее способность расщеплять спирт. Это ведет к более мучительному похмелью. В сочетании с таблетками алкоголь дезориентирует, а лекарства могут спровоцировать опасные кровотечения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске сотрудники МЧС спасли жизни десяти человек из горящей многоэтажки.