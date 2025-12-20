Глава Минздрава Ходжаев сказал, что очередь на операцию по замене сустава сократилась с 3−5 лет до 5 месяцев

Глава Минздрава Александр Ходжаев в эфире телеканала СТВ сказал о том, как в последнее время продвинулась очередь по замене тазобедренного и коленного суставов в Беларуси.
«У нас очередь была — три года люди ждали, пять лет люди ждали», — отметил министр.
По его словам, в ручном режиме два года Минздрав занимался нивелированием этой очереди.
«На сегодняшний момент у нас более 5 тысяч человек состоят в очереди и ожидание не больше 5 месяцев для коленного и для тазобедренного сустава», — подчеркнул Александр Ходжаев.
По его словам, этот пример говорит о том, что можно решить проблему, если напрячься.
Александр Ходжаев подчеркнул, что в белорусской медицине есть и другие направления, которые требуют такого же ежедневного, эффективного труда.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился очередями за талонами в поликлиниках: «Вынуждены с шести утра приезжать в поликлинику и ждать в порядке живой очереди».
Со своей стороны, глава Минздрава Ходжаев сказал, почему выросли очереди в поликлиниках Беларуси: «Люди просят и требуют дать конкретную процедуру, которая, как они считают, может им помочь».
Мы писали, что глава Минздрава Ходжаев сказал о внедрении новой программы 5П в здравоохранении Беларуси.
Кроме того, вот что известно про гонконгский грипп, которым болеют в соседних с Беларусью России и в Европе, и который уже пришел в Беларусь.