«Могут привести к ожирению, проблемам с сердечно-сосудистой системой, повышению глюкозы». Белорусские эпидемиологи раскрыли конфеты с алкоголем, опасные для здоровья

Эпидемиологи предупредили белорусов о конфетах с алкоголем, опасных для здоровья. Подробности озвучили в телеграм-канале Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии.
В организации заметили, что в соцсетях активно обсуждается последний тренд среди подростков, связанный с активным употреблением сладостей с алкоголем, которые они скупают на маркетплейсах.
Эпидемиологи добавили, что в микродозах алкоголь будет незаметен для организма, не несет существенного вреда, однако с увеличением дозы и при бесконтрольном употреблении сладостей с алкоголем названный тренд может обернуться пагубной привычкой. Все дело в том, что алкоголь обладает не только токсическим эффектом, но, являясь психоактивных веществом, способен вызывать зависимость.
«Кроме того, сочетание алкоголя и сахара может привести к повышению уровня глюкозы в крови, что особенно опасно для людей с сахарным диабетом. Более того, алкогольные конфеты и десерты могут привести к ожирению и проблемам с сердечно-сосудистой системой», — заявили в организации.
Вместе с тем употребление таких сладостей может быть опасным для жизни. Это связано с тем, что шоколад способен маскировать крепость и неприятный вкус алкоголя, и, следовательно, может наступить алкогольное отправление.
