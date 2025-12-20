«Могут привести к ожирению, проблемам с сердечно-сосудистой системой, повышению глюкозы». Белорусские эпидемиологи раскрыли конфеты с алкоголем, опасные для здоровья

Эпидемиологи добавили, что в микродозах алкоголь будет незаметен для организма, не несет существенного вреда, однако с увеличением дозы и при бесконтрольном употреблении сладостей с алкоголем названный тренд может обернуться пагубной привычкой. Все дело в том, что алкоголь обладает не только токсическим эффектом, но, являясь психоактивных веществом, способен вызывать зависимость.