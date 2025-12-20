Ричмонд
В Иркутске хвойные деревья обрабатывают защитными химикатами

Препарат полностью безопасен и соответствует санитарным нормам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске елки обрабатывают защитными химикатами. Такую процедуру для хвойных деревьев проводят каждый год. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, обработку делают, чтобы защитить деревья от вандалов и незаконной вырубки.

— В этом году специалисты обработали 3355 хвойных деревьев на 111 общественных пространствах областного центра. Они распыляли специальный раствор на ели, сосны, пихты и кедры, — уточнила руководитель МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.

Препарат полностью безопасен и соответствует санитарным нормам. Он не вредит ни людям, ни животным, ни растениям. В его составе есть зеленое мыло, благодаря которому раствор лучше держится на еловых ветках. А вот срубленная елка в тепле может начать неприятно пахнуть. На обработанных участках размещают информационные таблички.