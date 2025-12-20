Ричмонд
Под Новосибирском закрыли федеральную трассу из-за метелей

Движение фур и автобусов приостановлено.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области ДПС закрыла федеральную трассу из-за сильных снегопадов. Об этом 20 декабря сообщили в ГАИ по Новосибирской области.

— По причине неблагодарных погодных условий, обильного снегопада, метелей закрыто движение грузового и пассажирского автотранспорта по федеральной автодороге Р-254 «Иртыш», — сообщили в ГАИ.

Движение на легковых авто также затруднено в области. Горожане сообщили, что цены на такси взлетели в 2,5 раза.

— Чтобы проехать расстояние в две станции метро нужно заплатить на экономе 450 рублей, а на комфорте уже 621 рубль, — сообщили КП-Новосибирск читатели.