Казахстан и МАГАТЭ наметили шаги по развитию ядерной инфраструктуры

В состав делегации вошли представители Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Национального научного онкологического центра (ННОЦ).
В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества Казахстана и МАГАТЭ, включая планы взаимодействия в рамках циклов программ технического сотрудничества на 2026−2027 и 2028−2029 годы. На встрече Казахстанская сторона представила проект Дорожной карты сотрудничества, подготовленный по итогам договоренностей между Председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмассадама Саткалиева и Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси в ходе 69-ой Генеральной конференции МАГАТЭ в сентябре 2025 года.
Проект Дорожной карты предусматривает комплексные приоритетные направления, включая безопасное развитие атомной энергетики и усиление регулирования, развитие человеческих ресурсов, научной и учебной инфраструктуры, расширение применения ядерной медицины, а также реализацию мер в сфере охраны окружающей среды, изменения климата, безопасности пищевых продуктов, ветеринарии и водных ресурсов.
В части строительства АЭС и развития ядерной инфраструктуры казахстанская сторона подчеркнула необходимость дальнейшей поддержки со стороны МАГАТЭ в вопросах усиления национального регулирующего органа, а также разработки и адаптации нормативно-правовой базы для проектирования, строительства и эксплуатации атомных электростанций.
По итогам встречи с МАГАТЭ определены дальнейшие шаги, включая формирование МАГАТЭ рабочей команды для анализа проекта Дорожной карты и подготовки рекомендаций.
Отдельное внимание уделено вопросам развития ядерной медицины и онкологической помощи в Казахстане. При поддержке Постоянного Представительства Республики Казахстан при международных организациях в Вене в период
В целом визит обеспечил казахстанской стороне более полное понимание институциональных, правовых и организационных механизмов, необходимых для эффективного развития мирного использования атомной энергии. В свою очередь, МАГАТЭ подтвердило готовность оказывать всестороннюю поддержку реализации инициатив Казахстана в данной сфере.