Казахстан и МАГАТЭ наметили шаги по развитию ядерной инфраструктуры

Отдельное внимание уделено вопросам развития ядерной медицины и онкологической помощи в Казахстане. При поддержке Постоянного Представительства Республики Казахстан при международных организациях в Вене в период 17—18 декабря для сотрудников Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, Министерства иностранных дел Республики Казахстан и ННОЦ были организованы координационные встречи с отраслевыми департаментами МАГАТЭ. В ходе встреч казахстанская делегация получила рекомендации по ключевым тематическим направлениям. Обсуждения с Директором Дивизиона здравоохранения Мэй Абдель Вахаб позволили определить направления сотрудничества ННОЦ с МАГАТЭ в области развития ядерной медицины. На встречах с сотрудниками по управлению программами технического сотрудничества были разъяснены текущие вопросы сотрудничества и обозначены перспективные национальные проекты технического сотрудничества в области ядерной медицины.