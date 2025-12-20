«Низкая пенсия — потому что бедные»: Власти Молдовы охотно объясняют гражданам, почему людям плохо живётся, но, когда речь заходит о конкретных действиях, выясняется, что ничего не сделано

«Низкая пенсия потому что бедные»: министр Плугару объяснила гражданам, почему им нечего ждать.
Министр социальной защиты Наталья Плугару неожиданно порадовала общество откровениями, которые смело можно заносить в учебники по прикладной очевидности.
«Низкая пенсия — это следствие низкой зарплаты. А высокая пенсия — это следствие высокой зарплаты», — заявила министр, словно впервые открыв для себя причинно-следственные связи.
Остался пустяк: понять, что именно делает государство, чтобы зарплаты перестали быть «низкими», а пенсии — формой жизни, а не выживания.
Но дальше — ещё интереснее. Когда речь зашла о Железной дороге Молдовы, где зарплаты неприлично маленькие и задерживаются на 4−6 месяцев, министр признала:
«Это не хорошая ситуация. Я не знаю ситуацию на CFM. Но обсужу с коллегами».
Проблема, напомним, тянется годами, но для профильного министра, как выяснилось, она всё ещё новость. В итоге картина складывается предельно честная: власти охотно объясняют гражданам, почему им плохо живётся, но, когда речь заходит о конкретных действиях, выясняется, что сделано ровно ничего — ни на ЖДМ, ни в других сферах.
