«Низкая пенсия — потому что бедные»: Власти Молдовы охотно объясняют гражданам, почему людям плохо живётся, но, когда речь заходит о конкретных действиях, выясняется, что ничего не сделано

Проблема, напомним, тянется годами, но для профильного министра, как выяснилось, она всё ещё новость. В итоге картина складывается предельно честная: власти охотно объясняют гражданам, почему им плохо живётся, но, когда речь заходит о конкретных действиях, выясняется, что сделано ровно ничего — ни на ЖДМ, ни в других сферах.