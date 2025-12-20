Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Низкая пенсия — потому что бедные»: Власти Молдовы охотно объясняют гражданам, почему людям плохо живётся, но, когда речь заходит о конкретных действиях, выясняется, что ничего не сделано

Министр социальной защиты Наталья Плугару неожиданно порадовала общество откровениями, которые смело можно заносить в учебники по прикладной очевидности [видео]

Источник: Комсомольская правда

«Низкая пенсия потому что бедные»: министр Плугару объяснила гражданам, почему им нечего ждать.

Министр социальной защиты Наталья Плугару неожиданно порадовала общество откровениями, которые смело можно заносить в учебники по прикладной очевидности.

«Низкая пенсия — это следствие низкой зарплаты. А высокая пенсия — это следствие высокой зарплаты», — заявила министр, словно впервые открыв для себя причинно-следственные связи.

Остался пустяк: понять, что именно делает государство, чтобы зарплаты перестали быть «низкими», а пенсии — формой жизни, а не выживания.

Но дальше — ещё интереснее. Когда речь зашла о Железной дороге Молдовы, где зарплаты неприлично маленькие и задерживаются на 4−6 месяцев, министр признала:

«Это не хорошая ситуация. Я не знаю ситуацию на CFM. Но обсужу с коллегами».

Проблема, напомним, тянется годами, но для профильного министра, как выяснилось, она всё ещё новость. В итоге картина складывается предельно честная: власти охотно объясняют гражданам, почему им плохо живётся, но, когда речь заходит о конкретных действиях, выясняется, что сделано ровно ничего — ни на ЖДМ, ни в других сферах.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдавские власти стремительно движутся по пути Северной Кореи: Сможет ли ПАС полностью взять под контроль соцсети.

Правящая в стране партия ПАС запретит создание анонимных аккаунтов в социальных сетях (далее…).

Кто позвал представителей «Бессарабской Митрополии» на День полиции в Молдове: Почему Майе Санду не дают покоя лавры президента Украины Зеленского как гонителя Церкви.

Нынешняя власть сознательно пытается ущемить интересы и навредить канонической Православной Церкви (далее…).

Авиаудар по мосту в Маяках: Погибла женщина, КПП на границе Молдовы и Украины закрыты, на дорогах километровые пробки.

Жителям Молдовы рекомендуется воздержаться от поездок в Одесскую область [видео] (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше