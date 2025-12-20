Ричмонд
Казахстанский фристайлист вошел в топ-20 на этапе Кубка мира

Сборная Казахстана по лыжной акробатике осталась без медалей в первый день второго этапа Кубка мира в китайском Чжанцзякоу, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В решающий сегмент соревнований представители республики не пробились. Шерзод Хаширбаев показал лучший результат, замкнув топ-20. Уланбакир Умурзаков занял 23-е место, Роман Иванов — 25-е, Динмухаммед Райымкулов — 26-е, Асылхан Асан — 29-е.

Победу одержал китаец Ли Тианма, набравший в финале 128,01 балла. Серебро завоевал его соотечественник Ци Гуанпу (120,80), а бронзу — швейцарец Ноэ Рот (110,67).

Украинец Александр Окипнюк не вышел на старт и потерял лидерство в общем зачете Кубка мира, которое теперь возглавляет Ли.

Среди женщин единственная представительница Казахстана, Ардана Маханова, заняла 25-е место. Весь пьедестал заняли китаянки: победу одержала Кон Фаню (102,17), серебро взяла Чен Мейтин (97,45), бронзу — Сюй Мэнтао (97,02). Сюй также возглавляет общий зачет в лыжной акробатике.

Этапы Кубка мира являются квалификационными для Олимпиады-2026. Спортсмены борются за рейтинговые очки, необходимые для путевок на зимние Игры.