Власти сказали о судьбе дома в минской Малиновке, где полтора года назад обрушилась часть фасада

В апреле 2025 года дом снова проверили и было вынесено решение о том, что необходимо капитальный ремонт фасада здания, а также встроенных помещений общественного назначения. Кроме того, специалисты установили причины возникновения строительных дефектов. Они заключались в отступлении от проекта и нарушении строительных норм. Недостатки должны устранять заказчик и подрядные организации. Соответствующие уведомления им были направлены.