Власти сказали о судьбе дома в минской Малиновке, где полтора года назад обрушилась часть фасада

Власти сказали о судьбе дома в минской Малиновке, где обрушилась часть фасада. Подробности пишет агентство «Минск-Новости».
В мае 2024 года с кирпичной многоэтажки в минской Малиновке, расположенной по улице Громова, 28, обрушилась часть фасада (подробнее мы писали здесь). Позднее в квартирах некоторых жильцов стали появляться трещины. В январе 2025 года в администрации Московского района подчеркивали, что специалисты обследуют поврежденные участки и, по завершению работ, разработают проект, касающийся восстановления фасада.
Власти Минска сказали, что будет с домом в Малиновке, где обрушилась часть фасада. Фото: телеграм-канал администрации Московского района Минска.
В апреле 2025 года дом снова проверили и было вынесено решение о том, что необходимо капитальный ремонт фасада здания, а также встроенных помещений общественного назначения. Кроме того, специалисты установили причины возникновения строительных дефектов. Они заключались в отступлении от проекта и нарушении строительных норм. Недостатки должны устранять заказчик и подрядные организации. Соответствующие уведомления им были направлены.
Вместе с тем в начале декабря Мингорисполком вместе с коммунальщиками приняли решение о разработке проектной документации по ремонту фасада жилого дома. Организация уже определена. В Мингорисполкоме также отметили, что капремонт в доме начнется в 2026 году.
