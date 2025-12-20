Как справляется семья Мурата Бисембина с его болезнью: откровенные слова дочери

«За эти полтора года папа и мама прошли через многое. Из больницы в больницу, из клиники в клинику, бесконечные анализы, лечение, химиотерапии, восстановление и т. д. За кадром, повторюсь, остается многое, это все невозможно показать и обо всем невозможно рассказать. На данный момент у каждого из нас есть только одно — вера. Вера в то, что отцу обязательно станет лучше и легче. Что рано или поздно он уйдет в ремиссию. Самое тяжелое в этой ситуации — это память. Память о тех днях, когда все было хорошо, когда отец был здоровым и энергичным».