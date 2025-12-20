Как справляется семья Мурата Бисембина с его болезнью: откровенные слова дочери

По ее словам, у нее часто интересуются, как дела у папы. Но, к сожалению, она не может дать однозначный ответ.
«Дела идут по-разному. Когда лучше, когда хуже. Но мы всегда стараемся сохранять позитивную атмосферу и отгонять весь негатив. На своей странице я показываю хорошие моменты. Тренировки, подготовку, соревнования, достижения моих близких и мои в том числе, а также просто обычную жизнь. Мы стараемся транслировать только хорошее, но большую часть оставляем за кадром», — пишет блогер.
Она утверждает, что ее отец один из самых сильных людей. Как духовно, так и физически:
«За эти полтора года папа и мама прошли через многое. Из больницы в больницу, из клиники в клинику, бесконечные анализы, лечение, химиотерапии, восстановление
Осенью 2024 года стало известно, что Бисембин заболел раком. Из-за проблем со здоровьем актеру пришлось отказаться от одних проектов и приостановить съемки в других.
