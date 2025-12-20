Солист Большого театра стал главным балетмейстером Воронежского оперного

Новым главным балетмейстером Воронежского театра оперы и балета назначили Егора Хромушина, который ранее был солистом Большого. Об этом вечером 18 декабря сообщили в Воронежском оперном театре.
— Егор — выпускник Московской государственной академии хореографии (учился в классе Александра Бондаренко). Его профессиональное становление неразрывно связано с Большим театром России, куда он был принят после обучения. Там он оттачивал мастерство под руководством прославленного наставника Владимира Никонова, — рассказали в пресс-службе Воронежского театра оперы и балета.
Кроме того добавили, что за годы работы в Большом Егор Хромушин исполнил большинство сольных партий репертуара. В его творческой копилке десятки разноплановых партий. «Спартак» (Спартак), «Легенда о любви» (Ферхад и Визирь), «Ромео и Джульетта» (граф Парис). А также принц Шарман в «Спящей красавице», Бернар в «Раймонде», принц в «Золушке», Гурн в «Сильфиде», Бирбанто в «Корсаре» и граф Вишенка в «Чиполлино».
Артист представлял российский балет на крупнейших мировых сценах во время гастрольных туров и фестивальных программ Большого театра.
Напомним, с 2020-го года нынешнюю должность Егора в Воронежском оперном театре занимал главный балетмейстер ТОБа Александр Литягин.