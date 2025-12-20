Солист Большого театра стал главным балетмейстером Воронежского оперного

Кроме того добавили, что за годы работы в Большом Егор Хромушин исполнил большинство сольных партий репертуара. В его творческой копилке десятки разноплановых партий. «Спартак» (Спартак), «Легенда о любви» (Ферхад и Визирь), «Ромео и Джульетта» (граф Парис). А также принц Шарман в «Спящей красавице», Бернар в «Раймонде», принц в «Золушке», Гурн в «Сильфиде», Бирбанто в «Корсаре» и граф Вишенка в «Чиполлино».