Массовый отключения электроэнергии начнутся в Ростове с 22 декабря

В понедельник, 22 декабря, свет отключат в нескольких микрорайонах. В Октябрьском районе без электричества останутся дома № 4, 6, 8 и 12 на улице Юфимцева с 8:00 до 17:00 по московскому времени. В это же время, с 9:00 до 17:00, обесточат садовое товарищество «Садовод» в Первомайском районе и несколько домов на проспекте 40 лет Победы. Также с 9:00 до 17:00 отключения затронут ряд улиц в Первомайском районе: Радищева, 2-я Комбайновская, Соединяющая, Коммунальная, Просвещения, Червоноармейская, переулки Пожарный, Кецховели, Горийский, Веры Пановой и Инициативную.