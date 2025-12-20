Ричмонд
Эксперт назвала два фактора для снижения цен на жилье в России

Глава «Эксперт РА» Чекурова: цены на жилье в России будут опускаться.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Цены на жилье в России будут опускаться по мере снижения ключевой ставки и удешевления рабочей силы, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.

«Первый очень серьезный фактор для сектора жилого строительства — это ключевая ставка. Стройка — это бизнес, который идет на заемные деньги. Второй фактор — стоимость рабочей силы», — отметила эксперт.

Пока два этих показателя остаются на высоких значениях, строительство будет обходиться дорого, как и покупка квартиры, объяснила экономист.

При этом более дорогие квартиры покупаются не в ипотеку, отметила эксперт. «Порядка 40% сделок сейчас осуществляется за наличные, 60% — в ипотеку», — добавила глава рейтингового агентства.