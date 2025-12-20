В Башкирии прогнозируют метель и похолодание до −31

В Башкирии в ближайшие сутки прогнозируется местами снежная метель, передает пресс-служба МЧС со ссылкой на метеорологов. В отдельных районах также ожидается гололед, а на дорогах гололедица и снежные заносы.
По данным синоптиков, температура воздуха ночью опустится до −19, −24°С, при прояснениях −26, −31°С. Днем потеплеет до −3, −8°С, а в юго-восточных районах республики только до −13°С.
МЧС по Башкирии предупреждает, что в ближайшие сутки на дорогах видимости может упасть до 500−1000 метров.
— Рекомендуем автовладельцам быть предельно внимательными: соблюдай скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, — отметили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
